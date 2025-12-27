Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fas: 1 - Mali: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fas: 1 - Mali: 1 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası'nın A Grubu 2. maçında Fas ile Mali kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:57
        Fas ile Mali yenişemedi!
        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.

        Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda, ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi.

        Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'daki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

        Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.

        A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.

        Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.

        A Grubu'nun 3. maçında Fas, Zambiya ile karşılaşacak. Mali ise Komorlar ile mücadele edecek.

