Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı - Futbol Haberleri

        Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı

        Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Fas, Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fas galibiyetle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Tanzanya, Laurent Pokou Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

        Rakibini 3-0 mağlup eden Fas turnuvaya galibiyetle başladı. Fas'a galibiyeti getiren golleri; 30'uncu dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, 77'nci dakikada Ounahi ve 80'inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

        Öte yandan Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech, 81 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 81'inci dakikada yerini bir dönem Hatayspor forması giyen El Kaabi'ye bıraktı.

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tanzanyalı Mbwana Samatta ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp ve 69 dakika sahada kaldı.

        Tecrübeli golcünün yerine 69'uncu dakikada oyuna Faisal Salum dahil oldu. Tanzanya'da Dismas, 70'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar