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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI YAYIN | Fas - Portekiz maçı maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Fas - Portekiz maçı TRT 1 canlı izle
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Fas - Portekiz maçı CANLI YAYIN

Fas-Portekiz maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fas ile Portekiz çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Turnuvanın sürpriz ekibi Fas, İspanya'nın ardından Portekiz'i de devirerek 'peri masalı'nı sürdürmek istiyor. Yoluna emin adımlarla devam eden Portekiz de Fas karşısında kazanıp yarı final biletini almayı hedefliyor. Fas Portekiz maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Fas - Portekiz maçı maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Fas - Portekiz maçı TRT 1 canlı izle

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Facundo Tello (Arjantin)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FAS: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal

PORTEKİZ: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

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