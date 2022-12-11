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Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas’ın bu başarısı, Avrupa'da yaşayan Faslıları sokaklara döktü. Belçika'da 500 bin kişi sokağa çıkarken İsviçre'de Filistin sloganları atıldı. Fransa'da yaşayan Faslılar ise Paris sokaklarına akın etti

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  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas’ın bu başarısı, Avrupa'da yaşayan Faslıları sokaklara döktü.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    İtalya’da Faslıların yoğun bulunduğu kentlerden Milano’daki Corso Buenos Aires Caddesi'nde toplanan binlerce Faslı, milli takımlarının Portekiz’i yenerek yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Fas bayraklarını dalgalandıran taraftarlardan bazıları, yarı final başarısını havai fişekler atarak ve meşaleler yakarak kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Başkent Roma’da da Centocelle Mahallesi'nde toplanan 1000 kadar Faslı taraftar, milli takımlarının galibiyetini sevinçle karşıladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    İSVİÇRE'DE FİLİSTİN SLOGANLARI

    İsviçre'nin Cenevre ve Montrö kentlerinde binlerce Faslı, milli takımlarının zaferini coşkuyla kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Cenevre'nin merkezindeki Cornavin Tren Garı Meydanı'nda çok sayıda kişi, Filistin ve Fas bayraklarıyla tezahüratta bulundu.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    İsveç’in başkenti Stockholm’de Portekiz galibiyetini kutlayan Faslı taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Segeltorg Meydanı’da toplanan 100 kadar Faslı taraftar, ülkelerinin 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale çıkmasını kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Ülkeleri lehine slogan atan taraftarlar, Filistin için de tezahürat yaptı. Daha sonra araçlarına binen taraftarlar şehir merkezinde tur attı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    BELÇİKA'DA 500 BİN KİŞİ KUTLAMA YAPTI

    Yaklaşık 500 bin Fas kökenlinin yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel sokaklarında da kutlamalar gerçekleştirildi.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Fas'ın galibiyeti için Brüksel sokaklarında arabalarıyla kornalar çalarak turlayan taraftarlar, merkezi bölgelerde de toplanarak şarkılar söyledi ve havai fişek fırlattı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    İki hafta önceki Belçika-Fas maçından sonra kutlamalarda olaylar çıktığı için Brüksel polisi, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Merkezi bölgelere çıkan metro istasyonlarının bazıları maç başlamadan kapatıldı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    27 Kasım'da çıkan şiddet olaylarının merkezi Midi Tren İstasyonu civarı ve Lemonnier Bulvarı da trafiğe kapatıldı. 
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Polis, bu alanlardan uzak durulması çağrısı yaptı. İki hafta önce olayların çıktığı mahallelerde çok sayıda polis görevlendirildi.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Brüksel dışında Anvers, Liege, Gent, Kortrijk gibi kentlerde araçlarıyla çıkan Faslılar korna çalıp sokaklarda turlayarak ülkelerinin galibiyet sevincini yaşadı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    FRANSA'DA DURAK PARİS OLDU

    Milli takımlarının zaferinin ardından Faslılar, Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi'ne akın etti. 
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Ellerinde Fas bayraklarının yanı sıra Filistin, Cezayir, Tunus bayrakları taşıyan Fas taraftarları, şarkılar söyledi ve havai fişek attı. 
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı caddenin her iki tarafı, Fas taraftarlarıyla doldu.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Taraftar Nawel ülkesiyle gurur duyduğunu ve Fas'ı finalde görmeyi istediğini söyledi.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Fas asıllı Asma da uzun yıllardır böyle bir duygu yaşamadıklarını dile getirerek, "Yaşasın Fas." dedi.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    LONDRA'DA "ÖZGÜR FİLİSTİN" SESLERİ

    İngiltere’nin başkenti Londra’da Faslı taraftarlar, ülkelerinin Portekiz karşısında kazandığı zaferi başkentin önemli noktalarından Trafalgar Meydanı ve Piccadily Circus’ta kutladı. Göstericiler, kutlama sırasında "özgür Filistin" sloganları attı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    300 bini İspanyol vatandaşı olan bir milyonunun üzerinde Faslının yaşadığı İspanya da kutlamalara sahne oldu.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Başkent Madrid'de, Barselona'da, Murcia, Alicante, Almeria, Alicante ile İspanya'ya bağlı olan Fas sınırındaki Melilla ve Ceuta kentlerinde yüzlerce Faslı sokaklara çıkarak Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Portekiz'i eleyerek ülke tarihinde ilk defa yarı finale kalmayı kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde önemli meydanlarda toplanan Faslılar, "en büyük Fas" ve "Afrika" tezahüratları atarak, meşale yaktı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Faslı nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğu Ceuta ve Melilla'da kent içinde arabayla turlayan Faslılar, kornalarını çalarak ve bayrak sallayarak Fas Milli Takımı'nın başarısını kutladı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Fas’ın Dünya Kupası’nda yarı finale çıkması Almanya’nın başkenti Berlin’de de coşkuyla kutlandı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Şehir merkezinde araç konvoyu oluşturan futbolseverler bayrak sallayarak ve korna çalarak tur attı. Kutlamalarda çeşitli Arap ve Müslüman ülkelerin bayrakları da taşındı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Bir grup, Joachimsthaler Caddesi’nin bir bölümünü geçici olarak kapatarak dans etti. Berlin polisi, trafiği düzenlemeye çalıştı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

    Göçmenlerin yoğun yaşadığı Sonnenalle Caddesi’nde de Fas’ın galibiyeti sonrasında çok sayıda kişi sokağa çıkarken, kutlamalar dolayısıyla cadde kapatıldı.
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'
  • Faslılar, Avrupa'yı 'ateşe verdi'

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