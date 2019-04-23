Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında spor gündemine dair açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendiren Altaylı, " Galatasaray Burak Yılmaz'ı alsa bambaşka olurdu. Burak Yılmaz iyi bir, çok büyük bir golcü. Bambaşka meziyetleri var. Kafa golü atıyor, ayak golü atıyor, koşuyor, dripling yapıp gol vuruşu yapabiliyor... Bir golcüde olması gerekenden fazla sayıda meziyeti var belki de..." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI NEDİR?

"ZOR AMA OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya, Galatasaray'la olanı ise 3'e indiren Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını yorumlayan Altaylı, "İkincilik şansı, şampiyonluk şansına göre biraz daha fazla ama... Fikstüre bakıldığında her şey mümkün! Beşiktaş, Galatasaray'ı, Galatasaray da Başakşehir'i yener, Başakşehir de Sivas'a yenilir... Beşiktaş şampiyon olabilir. Zor ama olmaz diye bir şey yok. Her şey Galatasaray - Beşiktaş maçına bağlı. Galatasaray da Beşiktaş'ı yenemezse hem şampiyonluğu hem ikinciliği kaybedebilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'E VERİLEN PENALTI, İKRAM. BURAK YILMAZ'INKİ DAHA PENALTI"

Beşiktaş karşısındaki Sivasspor'u da öven Altaylı şunları söyledi:

"Bugün izlediğimiz Sivas çok iyi takım. Galatasaray'dan da Başakşehir'den de puan alabilir. Ancak Galatasaray son haftaya lider girerse Sivas engeline takılmaz. Ama çok kollanan bir Başakşehir de var. Rizespor maçındaki penaltıyı konuşursak her maç 15 tane penaltı olur. Bakarsan penaltı mı? Penaltı. Verilir mi? Verilir. Fakat şimdiye kadar böyle verilmiş penaltı var mı? Yok. Her maç bunlardan en az 20 tane oluyor mu? Beşiktaş maçındaki penaltı daha mı penaltı? Evet... Bu penaltı çok net ikram bir penaltı. Başakşehir'in sahibi, patronu, başkanı bunu şiddetle reddetse de o penaltı başka hiçbir takıma verilmezdi. Düşüşüyle o çekmenin bağı da yok, garip bir durum vardı. Fizik kurallarına aykırı, insan hareketine aykırı, saçma sapan bir penaltı!"

FENERBAHÇE, ALANYA'DA DA KAYIP!

"FENERBAHÇE'NİN ŞU ANDA LİGDEN DÜŞMEMESİNİN TEK SEBEBİ RAKİPLERİ"

Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendiren Altaylı, "Harun olmasaydı maç 5-0, 6-0 bitebilirdi. Muhakkak bir kaleci olacaktı ama beğenmedikleri ve sevmedikleri Harun maçta imkansıza yakın toplar kurtardı. Çok iyiydi. Koskoca Fenerbahçe'nin maç boyunca 3 pozisyonu var! Onlar da net diyebileceğimiz pozisyonlar değil.Tolgay ısrarını anlamak, çözmek mümkün değil! Fenerbahçe o kadar kalitesiz bir takım mı ki Beşiktaş'ın kurtulmaya çalıştığı futbolcuyu banko oynatıyor? Anlamak değil. Bunlar takıntılar. Bir teknik direktör makulün ötesine geçmiş ve takıntılarla iş yapmaya başlamışsa ondan hayır gelmez. Görüldüğü üzere de gelmiyor. Ve söyleyeyim gelmeyecek de. Ersun Yanal'dan bu sezon için çok büyük beklentim yoktu ama bu kadar kötüsünü de beklemiyordum. Gerçek bir felaket!" dedi.

"ERSUN YANAL, FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAYAN KONUŞMALAR YAPIYOR"

Ersun Yanal'ın performansı üzerine de konuşan Altaylı, "Eğer teknik direktörlerden futbol oynatması değil de edebiyat yapması bekleniyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ahmet Ümit ya da Ayşe Kulin'i getirsin! Ersun Yanal çıkıyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan konuşmalar yapıyor! Ben yönetici olsam Galatasaray derbisinden sonra yaptığı konuşma için 'Hoca sen neredesin ya burası Karabükspor değil! Fenerbahçe'nin işi, gücü bitti de Galatasaray'ı şampiyonluktan etmekle mi övüneceğiz?' derdim. Evet Fenerbahçe'nin bu sezon itibariyle böyle bir amacı olabilir ancak bu söylenecek bir amaç değil. Gizliden, alttan diyebilirsin bu da ayıp bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki durumunu da yorumlayan Altaylı "Fenerbahçe'nin şu anda ligden düşmemesinin tek sebebi, düşme hattına Fenerbahçe'den daha hızlı giren rakiplerinin olması. Göztepe'ye falan dua etsinler yoksa gitmişlerdi. Tribünlerin bağırmasıyla gelen Ersun Yanal'a tribünler de artık 'Yeter artık' diye bağırmaya başladılar. Taraftar, topun çizgiden geçmesine bakar, bir anda satar adamı. İmparator Fatih Terim diyorlar ya, 5 maç kaybedilsin görürsün İmparator'u. Bu Ersun Yanal gibi teknik direktörler için beş kez daha geçerli. Hadi Fatih Terim'in hiç değilse geçmişi, başarılar silsilesi var. Ersun Yanal'da böyle bir şey de olmadığı için stada giremez, mahalleye çıkamaz!" ifadelerini kullandı.

"EĞER KALİTE BU KADAR AŞAĞIDAYSA COMOLLI NİYE HALA DEVAM EDİYOR?"

Ali Koç'un Samandıra'ya giderek "Yarın 23 Nisan. Bu durumu ben çocuklara nasıl anlatacağım? En çok onlar üzülüyor. Sizden rica ediyorum kalan 5 maçı da kazanın" dediği haberi üzerine konuşan Altaylı "Yapamıyorlar yani. Futbolcular bilmiyor mu Ali Koç'un bu durumdan rahatsız olduğunu? Adam canını dişine takarak borç ödemeye çalışıyor, kampanya yaratmış... Bunun karşılığı bu mu? Sahadaki bu oyun mu? Kadro kalitesiz de bu kadar mı kalitesiz kardeşim? Fenerbahçe'nin kadrosu Alanyaspor'dan, Sivasspor'dan daha mı aşağıda? Ligin sonunda olacak kadar mı aşağıda? Eğer aşağıdaysa ve bu kadar para harcandıysa Comolli niye hala devam ediyor?" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'yle ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Parlak dediğin gençlerden bir şey çıkarmıyorsun, eldekilerle bir şey yapamıyorsun, kupada yoksun, ligde yoksun, futbolun taraftarı tatmin etmediği gibi sonuç da alamıyorsun. Hiçbir şey oynamıyorsun! Futbola benzer bir şey oynayan sadece Harun ve Hasan Ali var. Düşün ki bir takımın en iyisi Hasan Ali Kaldırım!" değerlendirmesinde bulundu.

"FENER OL" KAMPANYASI NE DURUMDA?

"BENCE ÇOK BİLE PARA TOPLANDI"

Fenerbahçe'de başlatılan ve 13 günde 11 milyon Euro'nun üzerinde bağış yapılan "Fener Ol" kampanyası üzerine konuşan Altaylı "Ali Koç'un asabı bozulur takım da seneye Avrupa'ya gitsin diye cebinden bu parayı verebilir ama takım zaten Avrupa'ya gidemeyeceği için ileride bu paraları katabilir... Bu kampanyalar tutmaz. Bu 11 milyon Euro bile çok para. Taraftar takıma desteğini para vererek gösteremez. Takım başarılı olacak taraftar da maça gidecek, ürün alacak. Taraftarın vazifesi takıma ekstradan ürün alacak. Kimse kusura bakmasın enayilik diyeceğim, aynısını Galatasaray'da yaptık ve toplayamadık. Çok bile toplamış bence Fenerbahçe. Taraftarın işi bu değil çünkü. Kulüplerin yöneticileri var, yöneticiler bu paraları üretmek ya da üretecek sistemi kurmak zorundalar" yorumunu yaptı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ALBAYRAK'A YANITI

"BAŞAKŞEHİR'İ YERALTINDAN ALMIŞSIN DA TAŞIMIŞSIN GİBİ BİR EDAYLA KONUŞUYORSUN. HERKES NEREDEN GELDİĞİNİ, KİM OLDUĞUNU BİLECEK"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalara yönelttiği eleştirileri değerlendiren Altaylı "Söylenecek çok şey var da tamamını söylemeye edebimiz el vermiyor ama en iyisi de belki de söylemek. Bazı adamlar çıkıyor piyasaya ve böyle muazzam ahkamlar kesiyor. Gücü kendinden menkul insanların kestiği her türlü ahkama şapka çıkarırım. Derim ki bu başarılara kendi başarısıyla gelmiş. Göksel Gümüşdağ'a böyle ifade kullanamam. Niye? Başında olduğu kulübü, İ.B.B.'den bedavaya almıştır. Gelirlerin neredeyse tamamı kamu kaynaklı ya da kamuyla iş yapan bir takım devlet bağlantılı şirketlerden... Bir kısmı belediye, 3. Havalimanı falan filan. Çıkıp da Başakşehir'i yerin altından çıkarıp taşımışsın gibi bir edayla konuşuyorsun. Bir kere herkes nereden geldiğini, kim olduğunu bilecek! Kullandığı gücün veyahut elde etmiş gibi göründüğü başarının aslında kimin gücünden kaynaklandığını bilecek ve ondan sonra haddini bilerek konuşacak. Abdurrahim Albayrak benim hatırladığım 'Belgem var' falan demedi. 'Bize ulaşan bilgiler var' dedi. Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı zaten yanlıştı ancak 'Bilgiler geliyor' dedi. Albayrak'ın konuşması yanlış olmakla beraber cevap veren muhatabının bu cevabı verecek ne yetkisi ne de etkisi var. O yüzden sussun ve otursun. Bu adam Galatasaray üyesiydi düne kadar. Birçok Galatasaraylı bunu 'Üyelikten çıkarın' dedi, hiçbir yönetim yapmaya cesaret edemedi. Edepli adammış kendisi istifa etti. Geçmişinde Galatasaray'ın kamplarına, tesislerine bu beyefendinin girmişliği, çıkmışlığı vardır. Taraftar, bazı futbolcuların abisi sıfatıyla çok kez girip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Albayrak ile Gümüşdağ arasındaki polemikle ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı şunları söyledi:

"Buradaki en büyük kabahat Abdurrahim Albayrak'ın. Mesnetsiz bir şekilde 'Bizim de bilgilerimiz var' diyerek duygusal bir şekilde konuşması doğru değildi. Zaten Mustafa Cengiz Beye de destek sağladık ama kendi bildiğini okudu. Kendi bildiğini okursa böyle duvara çarparsın. Albayrak'ın yaptığı da çok doğru bir açıklama değildi."