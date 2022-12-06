İşte yarın akşamki konukları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
İşte yarın akşamki konukları
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; senarist-yönetmen Onur Ünlü, müzisyen Fuat Saka, oyuncu Selen Uçer ve yemek yazarı Sahrap Soysal oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yürek Çıkmazı bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Yürek Çıkmazı final mi yaptı, bitti mi? TRT 1 yayın akışı 6 Aralık
TELEVİZYON Yürek Çıkmazı bu hafta yok mu?
Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı’ya ünlü oyuncudan övgü! Batu Alıcı kimdir?
TELEVİZYON Kim Milyoner Olmak İster’de 3 yıl sonra bir ilk: 1 ...
Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? 6 Aralık Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?
TELEVİZYON Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor?
Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hayat Bugün final bölümü (8. Bölüm) fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Hayat Bugün final bölümü fragmanı yayınlandı!
MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu, hangi yarışmacı elendi?
TELEVİZYON MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı!
Yasak Elma 157. bölüm izle full HD! FOX TV Yasak Elma son bölüm tek parça ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Yasak Elma 157. son bölüm izle!
Altın Kelebek Ödülleri kazananların isim listesi belli oldu! 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler hangi ödülü aldı?
TELEVİZYON Altın Kelebek Ödülleri kazananlar isimler belli oldu!
Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!
SURVİVOR 2023 KADROSU: TV8 ile Survivor ne zaman başlayacak? Survivor oyuncuları belli oldu mu, kadro açıklandı mı, yeni format nasıl olacak?
TELEVİZYON Survivor'da bu sezon bambaşka bir format! İşte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.