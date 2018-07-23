Hooop Meral hanım nereye

Sayın Meral Akşener,
Başlık için kusura bakmayın.
Böyle başlıklar sevmem, hele hele bir hanımefendiye yönelik böyle bir başlık asla atmam, böyle hitapta asla bulunmam.
Ama siz İYİ Parti’yi oluşturma sürecinizde de, Cumhurbaşkanı seçimi kampanyanızda da sık sık böyle “hitaplar” kullandınız. Zaman zaman maço bir jargonu tercih ettiniz.
Belli ki, bunun etkisine inanıyorsunuz, bu tarzın daha iyi anlaşılmanızı sağlayacağını, kolay pabuç bırakmayacağınızı gösterdiğini düşünüyorsunuz.
Bu yüzden de böyle bir başlık attım.
Meral Hanım,
Öyle “kızdım ben oynamıyorum” deme hakkınız yok.
Siyaset inatçı insanların işidir. Bildiğim kadarıyla siz de o inattan mebzul miktarda mevcuttur. Bunu gösterdiniz zaten.
Şimdi öyle bırakıp gitme, “Ben artık yokum” deme lüksüne sahip değilsiniz.
Bir yola girdiniz.
Yalnız başınıza da girmediniz.
Peşinizden milyonlarca insan o yola girdi.
Size umut bağladı.
Başarılı da oldunuz bence.
İlk girdiğiniz seçimde yüzde 10 barajını aştınız. HDP’nin soldan, sağdan, ortadan, liberallerden aldığı destekle zar zor ulaştığı oyu, ilk seçiminizde toplamayı başardınız.
Topluma verilmiş bir sözünüz var.
“Tırnaklarımla yapışırım, beni sökemezsiniz” dediniz.
Ne oldu o sözünüze.
Var mı böyle teslim olmak.
Var mı tutunduğunuz dalı bırakmak ve size tutunanlarla beraber uçuruma atlamak!
Partide size terbiyesizlik yapılmış.
Yapılır. Siyaset böyle bu ülkede.
Seçimin ertesi günü yazdım “İYİ Parti’de Meral Akşener’i başkanlıktan devirmek isteyeceklerdir bu sonuçlarla” diye.
Bunu tahmin etmek zor değildi.
Ama sizin böyle kolay “pes” edeceğinizi hiç tahmin etmezdim doğrusu.
Olmaz Meral Hanım.
Böyle bırakamazsınız.
Çoğu kadın pek çok oy vereninizi “Hayal kırıklığına uğratma” hakkına sahip değilsiniz.
Öyle bırakıp gitmek yok.
Bu halk sizin “inadınızı” sevdi.
Devam etmek zorundasınız.
Bırakıp gitme ihtimalinizi değil...
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