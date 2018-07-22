Son dakika gelen bilgiye göre, İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Olağanüstü kongre 1 ay içerisinde yapılacak. Akşener yeniden aday olacak.

Saliha Çolak'ın aktardığına göre, İyi Parti seçim sonrasını değerlendirmek için Afyon’da çalıştaydaydı. Toplantıya önce muhalifler, “Değerlendirme bölümü yok” gerekçesiyle katılmadı. Değerlendirmelere de imkan sağlanınca toplantıda eleştiriler geldi.

Seçim sonucunun başarılı olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Daha çok listeler eleştirildi, sonucun başarısızlık olduğu söylendi.

Yoğun eleştiriler gelince de Akşener, duygusal anlar yaşarken, “Madem öyle ben istifa ediyorum” diyerek toplantıyı terk etti. Bu sırada tartışmalar yaşandı, yumruklaşmalar oldu.

Akşener toplantıyı terk edip makam aracına geçti. Yakın çevresi arabanın önünü kesip, yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Sonra güçlükle ikna edilip otele odasına çıktı. Burada yeniden ikna edilmeye çalışıldı. Akşener, namaz kıldı ve sonra toplantı salonuna geri döndü.

Burada yaptığı konuşmada “Madem burada başarı hiç konuşulmadı, eleştiriler var. O zaman kongreye gidelim” dide ve kongre kararı alındı.

İYİ PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur.

Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir.

Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez.

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