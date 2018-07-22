Son dakika gelen bilgiye göre, İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Olağanüstü kongre 1 ay içerisinde yapılacak. Akşener yeniden aday olacak. Kongre kararının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan ilk açıklama geldi

Koray Aydın, "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı." dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı balşarılı olduğnu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aydın, "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak. Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapma yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. Meral Akşener tekrar aday olacak tabi. Biz liderimizin arkadındayız. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İYİ PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur.

Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir. Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir.

Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez.

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