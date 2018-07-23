24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin ardında hükümet ve parlamento şekillenirken, partilerde de yenilenme hareketi başladı. CHP’li muhalifler “Değişim” hareketini başlarken olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam ediyor. İYİ Parti de, Afyonkarahisar'da yapılan çalıştayda çıkan krizin ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. AK Parti’nin de 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin ve parlamentonun yenilenmesinin ardından sıra partilerin kadrolarına geldi. AK Parti, CHP ve İYİ Parti ağustos ayında kurultay düzenleyerek yeni döneme yenilenerek girmeye hazırlanıyor.

EN RAHAT KONGRE: AK PARTİ

Ağustos ayında 6’ncı olağan kongresini yapacak olan AK Parti’de büyük bir değişim beklenmiyor. 24 Haziran seçimleri öncesi kongre için hazırlıklar başlarken, kongre tarihi olarak da 18 Ağustos Cumartesi günü belirlendi.

BELİRSİZ KURULTAY: CHP

Kurultay düzenleyecek partiler arasında en kritik olanı CHP kurultayı olarak öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer” sözleri kurultay sürecini başlatmıştı. Parti içerisinde değişim isteyen muhalifler delegelerden imza toplamaya başlarken, 15 günlük süre içerisinde 624 imzaya ulaşmaya çalışıyor. Değişim isteyen muhaliflerin en geç Cuma günü imzaları genel merkeze teslim etmesi gerekirken, bu tarihte teslim etmesi durumunda CHP’nin olağanüstü kurultayı için 8-9 Eylül tarihleri öne çıkıyor.

KRİTİK KURULTAY: İYİ PARTİ

Afyonkarahisar’da düzenlenen çalıştayda çıkan krizin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti en kritik süreci yaşayacak parti olarak öne çıkıyor. Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağını açıklamasına rağmen, partinin önde gelen isimlerinin Akşener’i aday göstermesi bekleniyor. Akşener bir ay içerisinde olağanüstü kurultayı toplayacağını açıklarken, 26 Ağustos’ta İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayı yapılabilir.

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