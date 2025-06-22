Fatih Altaylı neden tutuklandı? Fatih Altaylı kimdir?
Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Altaylı, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altaylı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Fatih Altaylı neden tutuklandı? Fatih Altaylı kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Fatih Altaylı'nın biyografisi...
Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Peki, "Fatih Altaylı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Fatih Altaylı kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Fatih Altaylı'nın hayatı ve kariyeri...
FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI MI?
Altaylı, savcılıktaki ifadesinde de tehdit suçunu işlemediğini, soruşturmaya konu olan videonun anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını söyledi. Videonun 3 dakikalık orijinal halinde tarihsel bilgi verdiğini, 30 saniyelik kısaltılmış kesitte ise algı yaratıldığını söyledi.
Savcılıkta ifadesi alınan Altaylı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında Altaylı'nın soruşturma konusu olan sözlerinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu, bu haliyle şüphelinin eyleminin TCK 310/2 maddesi delaleti ile TCK 106/1 maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu" belirtildi. Savcı, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklama talep etti.
Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."
FATİH ALTAYLI KİMDİR?
Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı. Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasında yeraldı. 1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı. ayrıca Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır. 2002 yazında Kanal D'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ne atandı. 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı ve 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv `ye geçti ve köşe yazılarına Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı. TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.
TMSF`nin Sabah Gazetesi’ne ve ATV'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur. 2009 yılının ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Haberturk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Fatih Altaylı, köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir.
Fatih Altaylı, Hande Altaylı’yla evli ve Zeynep adında bir kızları var.