Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez'e veda yemeği

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcı vekili olarak görev yapan Fatih Dönmez'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması nedeniyle veda yemeği düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 21:42 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Dönmez'e veda yemeği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcı vekilliği görevini yürütürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez için veda yemeği düzenlendiğini açıkladı.

        Kurumun sosyal medya paylaşımına göre etkinlik, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın koordinesinde gerçekleştirildi.

        VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

        Veda programına, cumhuriyet başsavcı vekillerinin yanı sıra Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcıları ile adalet komisyonu başkanları katıldı. Paylaşımda, Dönmez’e yeni görevinde başarı dileklerinin iletildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatih Dönmez
        #Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor