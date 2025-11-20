İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez'e veda yemeği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcı vekilliği görevini yürütürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Fatih Dönmez için veda yemeği düzenlendiğini açıkladı.
Kurumun sosyal medya paylaşımına göre etkinlik, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın koordinesinde gerçekleştirildi.
VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Veda programına, cumhuriyet başsavcı vekillerinin yanı sıra Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcıları ile adalet komisyonu başkanları katıldı. Paylaşımda, Dönmez’e yeni görevinde başarı dileklerinin iletildiği belirtildi.