Fatih Erbakan: Bu yoksulluğu ancak milli görüş düzeltebilir

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3’üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Gaziantep Kapalı Spor Salon’unda düzenlenen kongreye Erbakan’ın yanı sıra; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Fatih Erbakan, 54’üncü hükümet dönemindeki ekonomik politikaları hatırlatarak, işçiye, memura ve emekliye yapılan zamları hatırlattı. Çiftçiye taban fiyat verildiğini ifade eden Erbakan, "Bu yoksulluğu ancak milli görüş ve elbette Yeniden Refah düzeltebilir. 54’üncü hükümette işçiye, memura emekliye verilen maaş zamları, çiftçiye köylüye verilen taban fiyatları. İşçi memur ve emekliye yüzde 100. Bağkur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı Erbakan hocamız. Yüzde 320 zam ne demek. Bugün 14 bin 400 TL olan maaş alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60 bin TL olmasını görmesi demektir. Bu olay bu ülkede yaşandı. Milli görüş bereketi ile yaşandı."

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"AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK"

"Tarım ürünlerinin taban fiyatlarına yüzde 100. Yüzde 400’e varan artışlar yapıldı. Çiftçinin ürettiği ürünlere alım garantisi verildi. Bu Erbakan hocamızın ürettiği milli kaynak paketleri ile yapıldı. Net bütçe ve havuz sistemi ile faize giden paralar kurtarılarak zarar eden kamu kuruluşları usulsüzlük ve yolsuzluklar engellenerek israf önlenip kara geçirilerek yapıldı. 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulundu. Bu 6 aydaki 35 milyar dolar 1 yılda 70 milyar dolar yapar. Bu para millete aktarıldı ve milletin yüzü güldürüldü. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Türkiye bolluk ve bereket dönemine girdi. Biz de aynısını yapacağız. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok’’ dedi.

"İSRAFI ÖNLEYECEĞİZ" İktidara gelince tüm ekonomi politikalarının hazır olduğunu kaydeden Erbakan, önce kamudaki israfın ve lüksün önüne geçeceklerini belirterek, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulayacaklarını söyledi. Erbakan, “Önce kamudaki israfı engelleyecek, lüksü ve şatafatı ortadan kaldıracağız. İkinci yapacağımız iş, imtiyazlı holdinglere haksız kaynakların aktarılmasının engellenmesi. Dünya’da en fazla vergi muafiyetine muhatap olan holdingler Türkiye’de. Biz milli görüşüz, biz 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa Allah’ın izni ile yedirmeyiz. Bununla beraber milli kaynak paketleri ile kaynak üreteceğiz. Ar-Ge başkanlığımızın ortaya koyduğu kitabımızda bir senede borçsuz, rantsız, vergisiz. 150 ile 200 milyar dolarlık bir kaynağı nasıl bulacağımızı ortaya koyduk. Bunu da ilave ettiğimiz zaman imtiyazlılardan kurtarılan paralar, israftan kurtarılan paralar milli kaynak paketleri ile ortaya konulan imkanlar ile denilen şeyi yapacağız. Bütün bu imkanları Erbakan hocamızın yaptığı gibi millete aktaracağız." REKLAM "Dar gelirlinin refah seviyesi ve alım gücünü arttıracağız. Biz bu ülkede fakir fukarayı yardım etmek için sadaka, erzak ve kömür dağıtmak için iktidara gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için iktidara geliyoruz. Biz borç faiz ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulayacağız. Önce millet diyerek hareket edeceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Adil ekonomik modeli uygulayacağız. Aynen 54’üncü hükümet döneminde olduğu gibi bu milleti yine bolluk ve bereket dönemi ile tanıştıracağız. Kaynak paketlerimiz hazır. Projelerimiz ve kitaplarımız hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Yine geleceğiz ve bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız’’ diye konuştu.