Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor 68 ve 74. dakikalarda German Onugkha ile golleri buldu. 79. dakikada ise ev sahibi ekip Atakan Çankaya ile eşitliği yakaladı.

Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. GOLLER 3 KEZ VAR'DAN DÖNDÜ 26 ve 45. dakikalarda Fatih Karagümrük'ün golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. 63. dakikada ise Kayserispor'un golü çizgi ihlali nedeniyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 4 puana yükseldi. Öte yandan Kayserispor galibiyet hasretini Karagümrük karşısında da dindiremedi ve 6 puana yükseldi. REKLAM Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.