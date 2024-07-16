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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:18
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        Karagümrük'te iç transfer hareketliliği!
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        Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verdi.

        Kırmızı-siyahlılar, 30 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Joao Camacho, 30 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Nikola Dovedan, 35 yaşındaki Senegalli defans oyuncusu Papy Djilobodji, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Sivri, 21 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yiğit Çınar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

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