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        Fatih Karagümrük'te hedef Süper Lig'e dönmek

        Geride kalan sezonunda Trendyol 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'te hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:00
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        Karagümrük'te hedef Süper Lig'e dönmek
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        Kırmızı-siyahlı takım, tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Can yönetiminde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük ile 2019-2020 sezonunda şampiyon olarak 27 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatarak, "4 yıl Süper Lig'de oynadık, takımımız gerçekten çok iyi bir mücadele sergiledi. Semtimizi çok güzel temsil etti fakat geçen sene şanssız bir şekilde 1. Lig'e düştü." diye konuştu.

        Şenol Can, takımın başına tekrar geçmesi yönünde gelen teklifi düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

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        Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, 2019-2020 sezonunda kendisine teknik direktörlük koltuğuna oturma şansı verdiğini aktaran Can, "İlişkilerimiz yine devam etti çünkü futbol adamı olarak başkanımız çok önemli bir kişiliğe sahip. Beni aradığında çok mutlu oldum. Uzun bir aradan sonra Fatih Karagümrük'e tekrar döndüğüm için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu sene de çok büyük hedeflerimiz var, şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. İnşallah güçlü bir kadro kurup hedeflerimiz doğrultusunda Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        Şenol Can, bu sene zorlu bir ligin kendilerini beklediğini dile getirerek, "Biz felsefesi olan, güçlü bir kadro ve oyun yapısıyla mücadele edeceğiz. Hem planlarımız net olacak hem de agresif bir oyun oynamaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

        Şampiyonluğa oynayacak bir kadrosu kuracaklarına işaret eden Can, "Elimizde zaten geçen seneden kalan çok iyi oyuncular var. Portekiz, Almanya, İspanya, İtalya gibi her türlü ligi araştırıyoruz ve gerçekten buraya çok iyi oyuncular getirmeye çalışıyoruz. 6 yabancı hakkımız var. Onu en iyi şekilde kullanıp Türk oyucularla beraber güzel bir ahenk yakalayıp, inşallah 1.Lig'e çok iyi bir başlangıç yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Can, 1 Temmuz'da başladıkları Düzce kampında genç oyucularla iyi bir uyum yakaladıklarını, çalışmalarını günde çift antrenmanla yoğun şekilde sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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