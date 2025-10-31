Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.