TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın hocamız Oktay Derelioğlu ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Oktay Derelioğlu, İstanbul ekibinde kısa süre önce göreve getirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ