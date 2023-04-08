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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Fenerbahçe sinirli, kolay maç olmayacak

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin zor bir dönem geçirdiğini belirten İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzlerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız." dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Fenerbahçe sinirli, kolay maç olmayacak
AA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, kırmızı-siyahlı takımın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE ZOR BİR DÖNEM YAŞIYOR"

Çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Pirlo, "Sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor. Çok kaliteli bir takıma sahipler. Biz ise iyi bir süreçten geçiyoruz. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Tam kadro olduklarını aktaran Andrea Pirlo, "Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız. Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzlerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada hakem yönetimiyle ilgili herhangi bir endişesinin olup olmadığı şeklindeki soruyu İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncuların ön planda olması gerekiyor. Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor. Her iki taraf da elinden geleni yapıyor. En az hatayla hakemlerin maçlarını yönetmesi ve bizim de bunlara mazeret bulmamamız gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

BANİYA: İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Fenerbahçe karşısında kendilerine güvendiklerini dile getirdi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarına vurgu yapan Baniya, "Fenerbahçe güçlü bir takım. Bu tip maçları oynamak çok güzel. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya temsilcilerinden transfer teklifi aldığı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından geniş aday kadroya çağrılacağı haberlerine yönelik de görüşlerini aktaran Rayyan Baniya, "Bu haberleri duyuyorum. Şu an takımıma katkı vermek istiyorum. İtalya Milli Takımı'na çağrılmak beni çok mutlu eder. Daha iyisi için her zaman çalışacağız." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlup olmayan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Süleyman Hurma da takip etti.

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