Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze: Mutluyuz, iyi bir maç oldu - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze: Mutluyuz, iyi bir maç oldu - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze: Mutluyuz, iyi bir maç oldu Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 4-0 gibi bir skorla mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, "Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.