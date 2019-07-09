Mastik asfalt nedir

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yalnızca 4 şeritle hizmet veriyor. Bu nedenle kent trafiğinde yoğun artış gözlenirken, ekipler çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun çaba sarfediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün Ankara yönünde kapalı olan 4 şeride mastif asfalt döküm işlemi yapıldı. Haberin ardından mastif asfalt merak konusu oldu. Peki mastif asfalt nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

MASTİK ASFALT NEDİR?

Mastik asfalt, diğer adlarıyla gusasfalt ve dökme asfalt olarakta bilinmektedir. Türkiye’de de Mastik Asfalt bir çok yerde, özellikle de köprü ve viyadüklerde kullanılmaktadır. İlk defa Almanya’da uygulandığı için Almanca ismi olan Gusasfalt yani dökme asfalt olarak da bilinmektedir.

MASTİK ASFALT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mastik Asfalt yoğun trafik ve ağır iklim koşulları için uygundur. Ayrıca köprü çeliklerini pastan korumak amaçlı izolasyon malzemesi olarak tercih edildiği durumlar vardır. İnce bir katman olarak serilmesine rağmen içeriği dolayısıyla sıcaktan etkilenmez, yol üzerinde kolay kolay lastik izi oluşmaz. Kış aylarında soğuktan dolayı kırılmalar ve buzlanmalar görülmez. Pürüzsüz ve sağlam yapısı nedeniyle köprü ve viyadüklerle birlikte hava alanlarında da kullanılır.