Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 10 kişi lüks araçlarla döviz bürosunun önüne geldi. Döviz bürosunun otomatik kepengini edindikleri uzaktan kumandanın kopyasıyla açan şüpheliler, kapının kilidini ise levye yardımıyla zorla açarak içeri girdi.
Şüpheliler, döviz bürosunun çekmecelerini yerinden sökerek ve kasayı açarak içindeki paraları aldı. Yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, geldikleri lüks araçlara binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre, döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
"KEPENGİ OTOMATİK SİSTEMLE AÇIYORLAR"
Döviz bürosunun müdürü Erkam Bayram, "2 tane lüks araçla yaklaşık 10 kişi geliyor. 5-6 kişi kapıyı zorluyor. Kepengi otomatik sistemle açıyorlar. Kapıyı zorladıktan sonra içeri geçiliyor. Profesyonel şekilde hem çekmeceler alınıyor. Kasa açılıyor. Dükkanda ne var ne yok götürülüyor. Yaklaşık 150 bin dolar çalınıyor" dedi.
"ESNAFIN KAFASINA SİLAH DAYANIYOR"
Mahalle esnafının sesini çıkarmaması yönünde tehdit edildiğini belirten Bayram, "Kafasına silah dayanıyor. Hepsi silahlı. Tamamen profesyonel şekilde dükkan soyulur. Önceden bunun keşfinin yapıldığını tahmin ediyoruz. Ya bilen biri ya da güvenlik sisteminizin açığını bulan, güvenlik sistemimize tatbik etmiş, izlemiş biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
SOYGUN ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler lüks araçlarla döviz bürosunun önüne geliyor. Otomatik kepengi kaldıran şüpheliler, kapıyı zorla açarak içeri giriyor. Döviz bürosunun çekmecelerinde ve kasasında bulunan parayı çalan şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
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