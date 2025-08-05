Fatih'te estetik ve tarihi dönüşüm sürüyor

İstanbul'un Fatih Belediyesi, Büyük Karaman Caddesi ve çevresindeki cephe rehabilitasyon projesine hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern teknolojiyle desteklenen çalışmalarda, lazer tarama yöntemiyle bina cephelerinin rölöveleri alınarak dijital ortama aktarılıyor. Böylece müdahaleler, bilimsel temellere dayanan bir planlama süreciyle gerçekleştiriliyor. Cephelerdeki renk seçimleri, raspa işlemleriyle yapının geçmişine ait izler ortaya çıkarılarak belirleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar 62 yapının 27'sinde dış cephe uygulamasını tamamlanırken, geriye kalan yapılarda ise çalışmalar sürüyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihin içinden gelen bu eşsiz ilçeyi gelecek nesillere taşırken mimari kimliğine zarar vermeden çağın ihtiyaçlarına da cevap verecek bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Büyük Karaman Caddesi ve çevresinde yürütülen cephe rehabilitasyonu çalışmalarının sadece dış cepheleri iyileştirmekten ibaret olmadığına dikkat çeken Başkan Turan, bu projeyle aslında şehrin ruhunu, hafızasını ve estetiğini yeniden ihya ettiklerini belirtti. Çalışmalarla birlikte Fatih ilçesine sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir canlılık da kazandırdıklarını sözlerine ekledi.