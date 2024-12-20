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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te metro alt geçidini su bastı | Son dakika haberleri

        Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

        İstanbul'un Fatih ilçesinde atık su basan metro istasyonu alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:16
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        Fatih'te metro alt geçidini su bastı
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde metro alt geçidini atık su bastı, alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        AA'nın haberine göre, Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidindeki tuvalette kanalizasyon taştı. Taşan pis suyun yayıldığı alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, yolun karşısına geçemedi. Bazıları ise suyun içinden yürüyerek alt geçidi kullanabildi.

        Su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini söyleyen Sami Düzgün, "Su basmış ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Şu an orası su dolu, insanlar geçemiyor. Şimdi yolu kullanacağız. Koku var, pis su" diye konuştu.

        Ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su tahliye edildi.

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