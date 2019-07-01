Suçu birbirlerine attılar

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 26 Haziran'da Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan Sokak'taki 6 katlı bir binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre Fıruza Akhmedova'nın (34) arkadaşları eve geldi.

Kapının kırık olduğunu gören arkadaşları, şüphelenerek içeri girdiklerinde kadını ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ZANLILAR KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının son olarak kimlerle görüştüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. Olay bölgesinde tüm güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde maktulün kaldığı eve 3 kişinin geldiği belirlendi. 3 şüphelinin tek tek apartmana girdiği, olayın ardından da yine teker teker sakin bir şekilde çıktıkları görüldü. Kısa sürede bu 3 kişinin Afganistan uyruklu oldukları ve M.B. adlı kişi tarafından Bursa'ya kaçırıldığı tespit edildi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Bursa'da düzenlenen operasyonla biri Türk 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde para karşılığı birlikte olmak için kadının evine gittiklerini daha sonrada parasını almak için öldürdüklarini anlattılar. Ancak cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerini suçladılar. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu Nader T. (21),İbrahim S. (18) ve Yunus H.'nin (21) üzerinde Akhmedova'ya ait olan cep telefonu ele geçirildi. Soruşturmanın ardından 4 şüpheli adliyeye gönderildi.