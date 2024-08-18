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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: Üç puanı hakettiğimiz bir maçtı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Fatih Tekke: Üç puanı hakettiğimiz bir maçtı

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:35
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        "Kazanmayı hakettiğimiz bir maçtı"
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        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e 4-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÜÇ PUANI HAKETTİĞİMİZ BİR MAÇTI"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Üzüldüğümüz bir maç, kesinlikle üç puanı hak ettiğimiz bir maçtı." dedi.

        "YAPAMADIĞIMIZ DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI KAYBETTİK"

        Hücum oyuncularının ön alan baskısını karşılaşma boyunca çok etkili yaptığının altını çizen Tekke, şöyle konuştu:

        "Rakip ilk yarı boyunca 1-2 kez çıktı, set hücumu yemedik. Ayağımızdaki 4 top kalemizde absürt diyebileceğimiz goller şeklinde bizi cezalandırdı. Oyunun kırılma anı 2-1'den sonra yakaladığımız net pozisyon. İkinci kırılma anı da bizi teknik ekip olarak mecburen hata yapmaya sevk eden zorunlu olarak sakatlarımızın oluşu. 2-2 iken oyun üstünlüğü bizdeydi ve hem de fiziksel olarak çok yorulmuşlardı. Loide'nin mecburi çıkışı, değişiklik yapamadık, iki gol yedik. Bu kadar basit goller yememeliyiz. Oyuncularımın verdiği mücadele, oynadığı oyun harikulade denecek seviyede bence, üzerine devam etmeliyiz. Sorunlarımız belliydi, yine aynı şeyleri söylüyorum. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Sakatlarımızın durumu umarım ciddi değildir. Bugünün sonucu olarak şunu söyleyebilirim, yapamadığımız değişikliklerle maçı kaybettik diyebiliriz."

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