Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, organizasyona veda ederken Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim, 3 gole ihtiyacımız vardı. O karakteri sonuna kadar ortaya koydular. Alanya takımını yenmek bir tarafa, 3 gol atıp, birçok gol kaçırıp, sayılmayan, sayılan goller ve oyunu oraya yığmak, baskı altına tutmak önemli bir şey. Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, karakter koymalarından dolayı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, çok istediler ve bir Galatasaray, bir takım karakteri ortaya koydular"

"CAMİANIN SESİNİ BEKLİYORUM"

"Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler."

"ÜZÜLDÜĞÜM BİR KONU VAR"

"Taraftarsız olmaz, bugün taraftarımız ile oyuncumuz birleştiler. Sanıyorum ki taraftar da büyük keyif aldı ama hakikaten çok üzgünüm. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum."