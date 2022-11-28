Fatih Terim'den duygusal paylaşım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Diğer
ABONE OL

Fatih Terim'den duygusal paylaşım

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i toprağa veren teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'den duygusal paylaşım

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde kaybettiği annesi Nuriye Terim'i Adana'da toprağa vermişti. Terim, annesini kaybettikten günler sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

twitter

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında - Günün spor haberleri
FUTBOL Dünya basını böyle gördü: Vahşi saldırı
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'tan o teklife yanıt - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Jesus'tan o teklife yanıt
Ali Koç'tan flaş açıklamalar! MHK, Trabzonspor, yabancı hakem, transfer...
FUTBOL Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
FUTBOL Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası İzmir'e gidiyor
FUTBOL TFF Başkanı İzmir'e gidiyor
Torino, Diego Rossi'yi istiyor
FUTBOL Diego Rossi'ye İtalya'dan kanca
Fenerbahçe'de Crespo gelişmesi! Son talip... - Spor haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de Crespo gelişmesi!
Dünya Kupası tribünlerinde giydiği kıyafetiyle gündem olmuştu! Hırvat mankenin başı fena halde derde girdi!
FUTBOL Başı fena halde derde girdi!
Haris Seferovic'e Almanya'dan talip var! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
FUTBOL Seferovic'e Almanya'dan talip var!
Advocaat, ADO Den Haag'ı çalıştıracak
FUTBOL Advocaat, ADO Den Haag'ı çalıştıracak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.