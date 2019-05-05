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Fatih Terim: Şampiyonluk maçına çıkıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Başakşehir'in puan kaybı sonrasında yeniden liderlik şansı da doğan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolcularına galibiyetten başka bir sonuç istemediğini dile getirdi

Fatih Terim

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçen haftaki Atiker Konyaspor beraberliğiyle liderlik şansını tepen Galatasaray, lider Başakşehir'in bu hafta da Sivasspor karşısında puan kaybetmesiyle bir kez daha liderlik şansını ele geçirdi.

Bir yandan lider olarak M.Başakşehir'e karşı psikolojik avantajı ele geçirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer yandan da Beşiktaş'ı saf dışı bırakmanın peşinde...

Florya'da kampa giren Galatasaray'da yavaş yavaş şampiyonluk havasına girilirken Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Fatih Terim de öğrencileriyle bir araya geldi. Takımını ateşlemek isteyen İmparator'un, "Bu maç bir derbiden çok daha fazlası... Alacağımız bir galibiyetle liderliğe oturup şampiyonluk yolunda da rüzgarı arkamıza alırız. Ayrıca şampiyonluk yarışındaki bir rakibimizi de saf dışı bırakırız. Artık size yakışanı yapın ve ayağımıza kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyelim. Burada alacağınız 3 puan şampiyonluğun kilidini de çözecek. Geçen hafta bizi havaalanına karşılamaya gelen taraftarları unutmayın. Taraftarlarımız bizlere inanıyor. Biz de onlara galibiyet armağan edelim" sözleriyle öğrencilerini motive ettiği öğrenildi.

BEKLERE ÖZEL UYARI

Türk Telekom Stadı'na galibiyet için gelecek olan Beşiktaş'ı analiz eden Terim ve ekibi savunma beklerine de uyarılarda bulundu. Özellikle büyük maçlarda bek oyuncularından çok iyi hücum performansı alabilen İmparator'un öğrencilerine 'Beşiktaş'ın arkada bırakacağı boşlukları kullanın ancak savunmayı da aksatmayın. Bu maçta dalgınlık ya da hataya yer yok. Sizlerden yüksek konsantrasyon bekliyorum" dediği öğrenildi.

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