Fatih Terim, Galatasaray'la ilgili paylaşım yaptı

Galatasaray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olarak tarihe geçen Fatih Terim, 50 yıl önce bugün kendisini Sarı Kırmızılılara bağlayan ilk imzayı attı. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fatih Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayat, koca bir döngüden ibaret… Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

"HİKAYE SİZİN OLMAKTAN ÇIKAR" Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.