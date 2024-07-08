Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim, Galatasaray'la ilgili paylaşım yaptı - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim, Galatasaray'la ilgili paylaşım yaptı

        Galatasaray'ın ve Türk Futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 50 yıl önce bugün kendisini Sarı Kırmızı renklere bağlayan ilk imzayı attı. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 08.07.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olarak tarihe geçen Fatih Terim, 50 yıl önce bugün kendisini Sarı Kırmızılılara bağlayan ilk imzayı attı. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Fatih Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayat, koca bir döngüden ibaret… Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

        "HİKAYE SİZİN OLMAKTAN ÇIKAR"

        Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.

        "G.SARAY HEP VAR OLACAK"

        Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri… Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak. Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?