Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in dün yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bahsettiği bazı önemli konular yönetiminde gündeminde… Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm alt kurullarının bağımsızlaşması gerektiğinden bahseden İmparator, “Merkez Hakem Kurulu (MHK),Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim kurullarının, TFF Yönetimi'nden ayrı kulüpler tarafından oylanacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bence TFF'nin itibarı ve ülke futbol markası adına önemlidir” ifadelerini kullanmıştı. Terim’in bu sözleri Galatasaray Yönetimi’ni de harekete geçirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, en yakın zamanda gerçekleşecek Kulüpler Birliği toplantısında konuyu diğer kulüplerin de gündemine getirmek istediği kaydedildi.