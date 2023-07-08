Fatih Terim tarihi zaferi anlattı

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"HİÇ KİMSE 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAMIŞTI" Fatih Terim, Türk futbol tarihinin en fazla üst üste şampiyonluk rekoru hakkında ise; "Galatasaray'ın başında 4. sezonumdu. Hiçbir antrenör 4 yıl üst üste şampiyon olamamıştı benden önce, belki biri 4 ay lider koltuğunda kalmıştır sadece (gülüyor). Tüm bunları kendimize özgüvenimizin yüksek olduğunu ve oyunumuzu ezberlediğimizi anlatmak için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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"HİÇBİR ZAMAN ADAM ADAMA MARKAJ OYNATMADIM" Deneyimli teknik adam kariyeri boyunca hiç yapmadığı bir taktik uygulamayı itiraf etti: "Kariyerim boyunca takımlarından hiçbir zaman adam adama markaj uygulamalarını istemedim. Final öncesinde teknik ekibimle gerçekleştirdiğim toplantıda 'Arsenal'de özellikle birine önlem almalıysak bu kim olmalı diye sordum ve özel önlem gerektirmeyen bir ismi vermelerini söyledim.. yoktu öyle biri.' Haliyle bizim için tek çare kendi oyunumuzu oynamaktı. UEFA'da hem iç hem de dış sahada yenilmemiştik. Bu şekilde devam etmeliydik"