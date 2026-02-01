Habertürk
        Fatih Ürek'e veda ediliyor

        15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Fatih Ürek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Ürek'in cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti

        Giriş: 01.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:35
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek, cuma günü 107 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        Ekim ayında geçirdiği ağır kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve kalbi 20 dakika boyunca duran Fatih Ürek, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 30 Ocak akşamı saat 20.30 sularında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fatih Ürek, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        #fatih ürek
        #Fatih Üreke veda
