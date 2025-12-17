Fatih Ürek'in dostu: Mucizeler gerçekleşmek için var - Magazin haberleri

Fatih Ürek'in dostu: Mucizeler gerçekleşmek için var - Magazin haberleri

Fatih Ürek'in dostu: Mucizeler gerçekleşmek için var 15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu

Habertürk Giriş: 17.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:37 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL