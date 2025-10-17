Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

        Önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. Yapılan açıklamada, Ürek'in durumunun stabil olduğu belirtildi 

        Giriş: 17.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:08
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, hayata döndürülürken tedbir amaçlı olarak uyutuldu.

        20 dakika boyunca oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşup - oluşmadığı uyutulduktan 72 saat sonra uyandırılmasıyla belli olacak.

        DOKTORUNUN DÜNKÜ AÇIKLAMASI

        Fatih Ürek'in yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından açıklama yapıldı. "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikâyesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da nabzı da şu anda normal."

        Menajeri Mert Siliv, yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğu belirtirken sağlığı hakkında ortaya zayıflamak için iğne yaptırdığına yönelik iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

        Kritik sürenin dolması bekleniyor
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
