        Şarkıcı Fatih Ürek'ten kötü haber - Magazin haberleri

        Fatih Ürek yoğun bakımda

        Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Ürek'in kalp krizi geçirmediği, beyninde pıhtı attığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 13:19 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:19
        Beyninde pıhtı attı
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fatih Ürek, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Yapılan kontrollerde Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmediği, beyninde pıhtı attığı ortaya çıktı. Ürek'in, nörolojik açıdan herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacağını bildirdi.

        #fatih ürek
