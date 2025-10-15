Fatih Ürek yoğun bakımda
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Ürek'in kalp krizi geçirmediği, beyninde pıhtı attığı ortaya çıktı
Giriş: 15.10.2025 - 13:19 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:19
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fatih Ürek, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmediği, beyninde pıhtı attığı ortaya çıktı. Ürek'in, nörolojik açıdan herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacağını bildirdi.
