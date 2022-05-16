Gözünden ameliyat oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Sağ gözüne akıllı mercek yerleştirilen Ürek, diğer gözünden de ameliyat olacağını açıkladı.

"GÖZLERİMLE İLGİLİ PROBLEMİM VARDI"

Son sağlık durumuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Fatih Ürek, "Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Neredeyse kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu. Pazartesi günü de (bugün) diğer gözüme bir operasyon yapılacak. Artık daha güzel görebileceğim." şeklinde konuştu.