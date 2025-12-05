Habertürk
        Fatih Ürek sağlık durumu: Fatih Ürek iyileşti mi, hastaneden çıktı mı, son hali nasıl?

        Fatih Ürek sağlık durumu: Fatih Ürek iyileşti mi, hastaneden çıktı mı, son hali nasıl?

        Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada hızla yayılan Fatih Ürek öldü haberlerine ilişkin iddiaların asılsız olduğuna dair açıklama menajerden geldi. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, hastaneden ne zaman çıkacak?

        Giriş: 05.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:01
        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
        Sevenlerinin iyi haberini beklediği Fatih Ürek sağlık durumuyla merak ediliyor. Fatih Ürek’in son haline ilişkin açıklama menajerinden geldi. Hatırlanacağı üzere Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbinin yaklaşık 20 dakika durmasının ardından yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl oldu?

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Fatih Ürek sağlık durumuna ilişkin asılsız iddiaları sanatçının menajeri kesin bir dille yalanladı. Ünlü sanatçının yaşamını kaybettiğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Menajer Mert Siliv, Ürek'in hâlen uyutulduğunu belirterek, "Sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

        Doktorlar, titizlikle incelemeyi sürdürüyor. Bu nedenle Ürek'in uyandırılmasına ilişkin kesin bir tarih verilmedi.

        FATİH ÜREK KİMDİR?

        Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

        15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

        Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

