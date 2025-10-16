Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi
Dün, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ürek'in son durumu hakkında Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından açıklamada, Ürek'in şu anda kalple ilgili bir probleminin olmadığı ve tansiyonun da normal olduğu öğrenildi. Peki, Fatih Ürek'in son durumu nedir? İşte, son açıklamalar ve güncel detaylar...
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, dün kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcıya iki yıl önce stent takıldığı öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklama Ürek'in organlarında hasar oluşup oluşmadığı, bugün öğleden sonra dolacak 24 saatlik uyutulma döneminin sona ermesiyle ortaya çıkacak. Peki, Fatih Ürek'in son durumu nasıl?
FATİH ÜREK KALP DURMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek’in yakınları, sanatçının, "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek, fenalaştığını açıkladı.
FATİH ÜREK'İN SON DURUMU NASIL?
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden şu açıklama yapıldı; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz."
Fatih Ürek'in organlarında hasar oluşup - oluşmadığı, bugün öğleden sonra dolacak 24 saatlik uyutulma döneminin sona ermesiyle ortaya çıkacak.
DOKTORUNDAN DA AÇIKLAMA GELDİ!
Fatih Ürek'in yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından açıklama yapıldı. Prof. Dr. Yazıcıoğlu; "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikâyesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık.Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı.Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" dedi.
"BEYNİN OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"
Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " dedi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap verdi.
"KALP YÖNÜNDEN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz.ne kadar uyutulacağına anestezi karar veriyor" diye konuştu.