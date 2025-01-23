Fatih Ürek'ten "Yuh artık" dedirten paylaşım
Tüm ülkenin yas içinde olduğu bugünlerde vicdanları sızlatan davranışlar, acıyı katlıyor. O davranışlardan birinin altında Fatih Ürek'in imzası bulunuyor
Bolu - Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.
1 günlük milli yas ilan edildiği facia ruhlarda derin yaralar açtı. Tüm ülkenin yas içinde olduğu bugünlerde vicdanları sızlatan davranışlar, acıyı katlıyor. O davranışlardan birinin altında Fatih Ürek'in imzası bulunuyor.
Fatih Ürek, tatile gittiği İtalya'nın Milano kentinde 'One Love Story' şarkısı eşliğinde şömine fotoğrafı paylaştı. Ürek, "Yuh" artık merkezli tepkiler alınca paylaşımını kısa sürede sildi.