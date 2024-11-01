Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı Fatih'te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:17 facebook

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