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        Haberler Gündem İstanbul Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı | Son dakika haberleri

        Fatih’te yer altındaki kablo bomba gibi patladı

        Fatih'te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:17
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        Yeraltındaki kablo bomba gibi patladı
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        İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te yaşanan bir olay çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi.

        CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken, yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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        #Fatih
        #kablo patlama
        #haberler
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