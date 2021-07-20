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Fatma Girik kimdir? Fatma girik kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik sosyal medyanın gündeminde. Bir süre önce kalça ameliyatı olan ve bu yüzden fizik tedavi görmeye başlayan Fatma Girik'in fenalaştığı yönündeki haberler gündem oldu. Fatma Girik kimdir? Fatma girik kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Fatma Girik kimdir? Fatma girik kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Fatma Girik'in hayatı ve sağlık durumu araştırılıyor. Bir dönem politikayla da ilgilenen Fatma Girik'in hayatına, filmlerine ve sağlık durumuna dair merak edilenleri haberimizde derledik..

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

FATMA GİRİK FİLMLERİ

Yıl Film Rol Notlar
1954 İstiklal Uğrunda
1956 Yetimler Ahı
1957 Memiş İş başında
Leke
1958 Murada Ereceğiz Nazlı
Memiş Gangsterler Arasında
Gönülden Ağlayanlar
1959 Talihsizler Zeynep
Sevdalı Gelin
Ömrümün Tek Gecesi
Eceline Susamışlar
Çakır Emine'm
Bağrıyanık
1960 Vatan ve Namus Perihan
Üsküdar İskelesi Leyla
Telli Kurşun
Ölüm Peşimizde Zehra
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Fakir Şarkıcı
Civanmert Nuran
Cici Kâtibem Ruhsar
Aşk Hırsızı
Aliii Fatma
Çapkın Hırsız
1961 Seviştiğimiz Günler Lale
İki Damla Gözyaşı
Duvaksız Gelin
Boş Yuva
Avare Mustafa Aynur
Mahalleye Gelen Gelin Belgin Arsev
1962 Sokak Kızı Fıstık
Küçük Beyefendi Türkân
Kısmetin En Güzeli Fatma
Günahsız Aşıklar
Fosforlu Oyuna Gelmez
Fatoş'un Bebekleri Fatoş
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey? Fatma
Çöpçatan Leyla
Belalı Torun Kâmuran, Canan
Cengiz Han'ın Hazineleri Çavdar Tarlası
1963 Zoraki Milyoner Konuk Oyuncu
Zifaf Gecesi
Yavaş Gel Güzelim Fatoş Efeler
Yaralı Aslan Leyla
Katır Tırnağı
Hop dedik Leyla Seven
Bulunmaz Uşak Fatma
Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri Zeynep Çileli, Kent
Bire On Vardı
Bazıları Dayak Sever Fatoş
Barut Fıçısı Fatma
Badem Şekeri Nilüfer Tütüneken
Kiralık Koca
1964 Tophaneli Osman Hizmetçi Fatma
Tatlı Sert
Öpüşmek Yasak Oya Selamet
Öp Annenin Elini Aynur Akay
Muhteşem Serseri Sahte Prenses Zuhal
Köye Giden Gelin
Koçum Benim
Kırk Küçük Anne Fatoş, Fatma
Kimse Fatma Gibi Öpemez Fatma Erdinç
Keşanlı Ali Destanı Zeliha, Zilha, Nevvare
Halk Çocuğu Suna, Fatoş
Galatalı Fatma Galatalı Fatma
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi Fatoş
Beş Şeker Kız Şükran Deniz
Varan Bir Perihan Selçuk
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur Zeynep Çileli, Soykan
Kanun Karşısında
1965 Yıldız Tepe Sevgi
Üç Kardeşe Bir Gelin Fatoş
Sevişmek Yasak
Severek Ölenler (Kartalların Öcü Güner
Seveceksen Yiğit Sev
Şenol Birol Gool
Şeker Hafiye Fatma Aksoy
Şeker Gibi Kızlar Belgin Işıl, Hülya
Kumarbaz
Korkunç İntikam
Hırsız Selma Türker, Güner
1966 Bir Garip Adam
Altın Şehir
Yiğitler Ölmezmiş
Seni Bekleyeceğim
Ölüm Temizler
Kucaktan Kucağa Selma
Kolsuz Kahraman Bela Çiçeği
Karakolda Ayna Var Ferhunde Demirçiçek, Mualla
Koca Yusuf Jane Grefford
Hedef Ankara
Fakir Çocuklar
Fabrikanın Şoförü
Ben Bir Sokak Kadınıyım Funda
Bana Bela Derler
Avare Kız
Aşkın Kanunu
Allahaısmarladık Yavrum
Namusum İçin
1967 Zilli Nazife Nazife
Ya Sev Ya Öldür Feride
Yaprak Dökümü Leyla Sinema'ya ikinci uyarlamasıdır
Son Gece Maria
Ömre Bedel Kız
Kız Kolunda Damga Var
Kiralık Kadın
Karakolda Ayna Var
Hırsız Prenses
Dolmuş Şoförü
Ayşecik (Canım Annem)
Ağa Düşen Kadın
Sürtüğün Kızı
1968 Vuruldum Bir Kıza
Ezo Gelin
Öksüz
Nilgün Nilgün
Köroğlu Hüsnübala
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
Ana Hakkı Ödenmez
1969 Vatan ve Namık Kemal Zekiye
Menekşe Gözler Serap
Erkek Fatma Fatma
Büyük Yemin Iraz
Boş Beşik Fatma
1970 Sevenler Ölmez Nevin Aksoy
Şoför Nebahat Şoför Nebahat
Meçhul Kadın Nermin
Ham Meyva
Duyduk Duymayın Demeyin
Yarın Son Gündür
1971 Solan Bir Yaprak Gibi
Satın Alınan Koca
Önce Sev Sonra Öldür Konuk Oyuncu
Mualla
Mahşere Kadar Fatma
Kerem ile Aslı Aslı
İki Ruhlu Kadın Selma
Acı Zeliha
1972 Ekmekçi Kadın
Namus Zeynep
Murat ile Nazlı Nazlı
1973 Toprak Ana
Ezo Gelin Ezo Gelin
Kızgın Toprak
Kambur Azize
Gönülden Yaralılar Zeynep
Dağdan İnme Elif
1974 Önce Vatan
Kuma Hanım
Kara Peçe Fatoş
1975 Ağrı Dağı Efsanesi Gülbahar
1977 Ölmeyen Şarkı
Meryem ve Oğulları Meryem
Hatasız Kul Olmaz
İntikam Meleği / Kadın Hamlet Hamlet
1978 Yaşam Kavgası Emine
Gelincik
1981 Kanlı Nigar Kanlı Nigar
1982 Kaçak Fatma
Gülsüm Ana
1984 Postacı Sevtap
Nefret
1985 Yılanların Öcü Irazca
1987 Japon İşi Başak Billurses
1989 Namusun Bedeli Fatma
1990 Gün Ortasında Karanlık Dr. Güzin
2005 Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener Sacide

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