Oyuncu Fatma Girik'in hayatı ve sağlık durumu araştırılıyor. Bir dönem politikayla da ilgilenen Fatma Girik'in hayatına, filmlerine ve sağlık durumuna dair merak edilenleri haberimizde derledik..
FATMA GİRİK KİMDİR?
Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Usta oyuncu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı.
Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.
Sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.
FATMA GİRİK FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1954
|İstiklal Uğrunda
|
|
|1956
|Yetimler Ahı
|
|
|1957
|Memiş İş başında
|
|
|Leke
|
|
|1958
|Murada Ereceğiz
|Nazlı
|
|Memiş Gangsterler Arasında
|
|
|Gönülden Ağlayanlar
|
|
|1959
|Talihsizler
|Zeynep
|
|Sevdalı Gelin
|
|
|Ömrümün Tek Gecesi
|
|
|Eceline Susamışlar
|
|
|Çakır Emine'm
|
|
|Bağrıyanık
|
|
|1960
|Vatan ve Namus
|Perihan
|
|Üsküdar İskelesi
|Leyla
|
|Telli Kurşun
|
|
|Ölüm Peşimizde
|Zehra
|
|Kaldırım Çocuğu Kopuk
|
|
|Fakir Şarkıcı
|
|
|Civanmert
|Nuran
|
|Cici Kâtibem
|Ruhsar
|
|Aşk Hırsızı
|
|
|Aliii
|Fatma
|
|Çapkın Hırsız
|
|
|1961
|Seviştiğimiz Günler
|Lale
|
|İki Damla Gözyaşı
|
|
|Duvaksız Gelin
|
|
|Boş Yuva
|
|
|Avare Mustafa
|Aynur
|
|Mahalleye Gelen Gelin
|Belgin Arsev
|
|1962
|Sokak Kızı
|Fıstık
|
|Küçük Beyefendi
|Türkân
|
|Kısmetin En Güzeli
|Fatma
|
|Günahsız Aşıklar
|
|
|Fosforlu Oyuna Gelmez
|
|
|Fatoş'un Bebekleri
|Fatoş
|
|Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
|Fatma
|
|Çöpçatan
|Leyla
|
|Belalı Torun
|Kâmuran, Canan
|
|Cengiz Han'ın Hazineleri
|Çavdar Tarlası
|
|1963
|Zoraki Milyoner
|
|Konuk Oyuncu
|Zifaf Gecesi
|
|
|Yavaş Gel Güzelim
|Fatoş Efeler
|
|Yaralı Aslan
|Leyla
|
|Katır Tırnağı
|
|
|Hop dedik
|Leyla Seven
|
|Bulunmaz Uşak
|Fatma
|
|Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
|Zeynep Çileli, Kent
|
|Bire On Vardı
|
|
|Bazıları Dayak Sever
|Fatoş
|
|Barut Fıçısı
|Fatma
|
|Badem Şekeri
|Nilüfer Tütüneken
|
|Kiralık Koca
|
|
|1964
|Tophaneli Osman
|Hizmetçi Fatma
|
|Tatlı Sert
|
|
|Öpüşmek Yasak
|Oya Selamet
|
|Öp Annenin Elini
|Aynur Akay
|
|Muhteşem Serseri
|Sahte Prenses Zuhal
|
|Köye Giden Gelin
|
|
|Koçum Benim
|
|
|Kırk Küçük Anne
|Fatoş, Fatma
|
|Kimse Fatma Gibi Öpemez
|Fatma Erdinç
|
|Keşanlı Ali Destanı
|Zeliha, Zilha, Nevvare
|
|Halk Çocuğu
|Suna, Fatoş
|
|Galatalı Fatma
|Galatalı Fatma
|
|Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
|Fatoş
|
|Beş Şeker Kız
|Şükran Deniz
|
|Varan Bir
|Perihan Selçuk
|
|Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
|Zeynep Çileli, Soykan
|
|Kanun Karşısında
|
|
|1965
|Yıldız Tepe
|Sevgi
|
|Üç Kardeşe Bir Gelin
|Fatoş
|
|Sevişmek Yasak
|
|
|Severek Ölenler (Kartalların Öcü
|Güner
|
|Seveceksen Yiğit Sev
|
|
|Şenol Birol Gool
|
|
|Şeker Hafiye
|Fatma Aksoy
|
|Şeker Gibi Kızlar
|Belgin Işıl, Hülya
|
|Kumarbaz
|
|
|Korkunç İntikam
|
|
|Hırsız
|Selma Türker, Güner
|
|1966
|Bir Garip Adam
|
|
|Altın Şehir
|
|
|Yiğitler Ölmezmiş
|
|
|Seni Bekleyeceğim
|
|
|Ölüm Temizler
|
|
|Kucaktan Kucağa
|Selma
|
|Kolsuz Kahraman
|Bela Çiçeği
|
|Karakolda Ayna Var
|Ferhunde Demirçiçek, Mualla
|
|Koca Yusuf
|Jane Grefford
|
|Hedef Ankara
|
|
|Fakir Çocuklar
|
|
|Fabrikanın Şoförü
|
|
|Ben Bir Sokak Kadınıyım
|Funda
|
|Bana Bela Derler
|
|
|Avare Kız
|
|
|Aşkın Kanunu
|
|
|Allahaısmarladık Yavrum
|
|
|Namusum İçin
|
|
|1967
|Zilli Nazife
|Nazife
|
|Ya Sev Ya Öldür
|Feride
|
|Yaprak Dökümü
|Leyla
|Sinema'ya ikinci uyarlamasıdır
|Son Gece
|Maria
|
|Ömre Bedel Kız
|
|
|Kız Kolunda Damga Var
|
|
|Kiralık Kadın
|
|
|Karakolda Ayna Var
|
|
|Hırsız Prenses
|
|
|Dolmuş Şoförü
|
|
|Ayşecik (Canım Annem)
|
|
|Ağa Düşen Kadın
|
|
|Sürtüğün Kızı
|
|
|1968
|Vuruldum Bir Kıza
|
|
|Ezo Gelin
|
|
|Öksüz
|
|
|Nilgün
|Nilgün
|
|Köroğlu
|Hüsnübala
|
|Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
|
|
|Ana Hakkı Ödenmez
|
|
|1969
|Vatan ve Namık Kemal
|Zekiye
|
|Menekşe Gözler
|Serap
|
|Erkek Fatma
|Fatma
|
|Büyük Yemin
|Iraz
|
|Boş Beşik
|Fatma
|
|1970
|Sevenler Ölmez
|Nevin Aksoy
|
|Şoför Nebahat
|Şoför Nebahat
|
|Meçhul Kadın
|Nermin
|
|Ham Meyva
|
|
|Duyduk Duymayın Demeyin
|
|
|Yarın Son Gündür
|
|
|1971
|Solan Bir Yaprak Gibi
|
|
|Satın Alınan Koca
|
|
|Önce Sev Sonra Öldür
|
|Konuk Oyuncu
|Mualla
|
|
|Mahşere Kadar
|Fatma
|
|Kerem ile Aslı
|Aslı
|
|İki Ruhlu Kadın
|Selma
|
|Acı
|Zeliha
|
|1972
|Ekmekçi Kadın
|
|
|Namus
|Zeynep
|
|Murat ile Nazlı
|Nazlı
|
|1973
|Toprak Ana
|
|
|Ezo Gelin
|Ezo Gelin
|
|Kızgın Toprak
|
|
|Kambur
|Azize
|
|Gönülden Yaralılar
|Zeynep
|
|Dağdan İnme
|Elif
|
|1974
|Önce Vatan
|
|
|Kuma
|Hanım
|
|Kara Peçe
|Fatoş
|
|1975
|Ağrı Dağı Efsanesi
|Gülbahar
|
|1977
|Ölmeyen Şarkı
|
|
|Meryem ve Oğulları
|Meryem
|
|Hatasız Kul Olmaz
|
|
|İntikam Meleği / Kadın Hamlet
|Hamlet
|
|1978
|Yaşam Kavgası
|Emine
|
|Gelincik
|
|
|1981
|Kanlı Nigar
|Kanlı Nigar
|
|1982
|Kaçak
|Fatma
|
|Gülsüm Ana
|
|
|1984
|Postacı
|Sevtap
|
|Nefret
|
|
|1985
|Yılanların Öcü
|Irazca
|
|1987
|Japon İşi
|Başak Billurses
|
|1989
|Namusun Bedeli
|Fatma
|
|1990
|Gün Ortasında Karanlık
|Dr. Güzin
|
|2005
|Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
|Sacide
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