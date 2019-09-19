Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Fatma Girik'in son sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 76 yaşındaki usta sanatçıyı tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kıliniği'ne sevenleri ziyaret etti. CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıyı yalnız bırakmayanlardandı.

FATMA GİRİK'E NE OLDU?

Fatma Girik, 2016 yılında düşmeye bağlı olarak kalça kemiği kırılmış ve ameliyat olmuştu. Ge.tiğimiz Şubat ayında ise beyin ameliyatı olmuştu.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul’dan Ankara’ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. Girik, 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek.