Fatma Girik'ten haber var

Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'Felaket Tellalı’ lakabı ile anılan Onur Akay’dan bu kez iyi haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Fatma Girik taburcu oldu