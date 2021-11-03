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Haberler Magazin Fatma Girik'ten haber var - Magazin haberleri
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Fatma Girik'ten haber var

İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in durumunun iyiye gittiği bildirildi

Fatma Girik'ten haber var - Magazin haberleri

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek,"Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

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