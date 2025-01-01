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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatma'nın şüpheli ölümünde 5 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Fatma'nın şüpheli ölümünde 5 gözaltı!

        Giresun'da 26 yaşındaki Fatma T.'nin av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:18
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        Fatma'nın şüpheli ölümünde 5 gözaltı!
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        Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Meşeliyatak köyünde dün gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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