Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret! Hakkari'de, bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Fatma Nur Bezen ile 31 yaşındaki Muhammet Uzun'un cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un, bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için Yüksekova'ya geldiği belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:04 facebook

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