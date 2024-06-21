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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatma Nur Bezen cinayeti, 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!

        Hakkari'de, bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Fatma Nur Bezen ile 31 yaşındaki Muhammet Uzun'un cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un, bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için Yüksekova'ya geldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:04
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        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

        KAPICI 2 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre içeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KADIN VE ERKEĞİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

        CENAZELER ANKARA VE KONYA'YA GÖNDERİLDİ

        Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

        ARKADAŞI 1 GÜN ÖNCE ZİYARETE GELMİŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.

        Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        #Hakkari
        #Yüksekova
        #Son dakika haberler
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