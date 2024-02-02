Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk'ten Gizem Türemen'in sorularını yanıtladı. Şahin'in sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"BU BÜYÜK MİLLET ÇOK HIZLI TOPARLANDI"

6 Şubat, bölge, ülke, dünya ve bilim dünyası için önemli milattı. Ağır bir deprem yaşadık. 11 ilde 15 milyon kişi bundan çok etkilendi. Bizim Nurdağı-İslahiye hattında bunu çok yoğun yaşadık. Üçüncü depremin İslahiye'de olması. Yollar kördüğüm olmuştu. Bir taraftan insanlar oradan kaçmaya çalışıyordu. Büyük bir çaba ve gayretle bismillah deyip başladık. Çok zor günlerdi. Büyük millet olmanın dayanışmanın ne anlama geldiğini burada yaşadık. Herkes elinde neyi varsa, arama kurtarma ekibinin bir parçası oldu. Bu büyük millet çok hızlı toparlandı. Cumhurbaşkanımız arka arkaya sürekli bölgeye geldi. Tüm kabine geldi. Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geliyor. 14 bin k onut tamamlandı. Bir taraftan apartman şeklinde bir taraftan da köylerde yerinde yapılanma. Önemli çalışmaları Çevre Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve AFAD koordine ettiler. Hamdolsun bugün iyileşiyoruz. Yeşil ekonomi başladı. Esnafımız dükkanlara yerleşti. Amanos tünellerinin yapılma kararı alındı, ihaleye çıktı. İslahiye'de organize tamamlandığında 15-20 dakika sonra İskenderun limanına iniyoruz. Olağanüstü acı var ama olağanüstü büyük millet olmanın büyük dayanışması var. Elbette canlar yerine gelmiyor. Bu hepimizin en büyük gönül yarası ama geriye kalanların hızlı bir şekilde yaşamı normalleştirmesi. Çok şükür bu normalleşme devam ediyor.

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"METRO KAPASİTEMİZ 6 KAT ARTACAK"

Bir taraftan göç devam ediyor bir taraftan mültecilerimiz var. Suriye'de savaştan kaçan insanlar canını, malını, ailesini, namusunu korumak için komşusuna sarıldı. Göçün getirdiği her türlü risk alanını yönetmekle karşı karşıyayız. Büyüyen şehirlere sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Geldiğimizde hava limanımız uluslararası değildi, uluslararası yapıldı. Demiryolu bir şehrin kalkınmadaki durumunu gösteriyor. Hükümetimiz hızlı trenleri şehirler arasından geçirirken bir taraftan da şehrin içinde ilçeleri birbirine bağlıyor. Kara tren hattı kaldırıldı. Şu anda Gazi Ray, günde 10 bin kişiyi taşıyacak çalışmayı yaptı. Sakarya'da bizim yerli ve milli tramvaylarımız yapılıyor. Onlar geldiği zaman kapasitemizi 6 kat artıracak. 60 bine çıkacağız. Metronun bütün çalışmasını tamamladık. Cumhurbaşkanımızın açacağı şehir hastanesi Şahinbey'de. Yer altı metro bağlantısının projesi tamamlandı. 1 Nisan'da halkımızın teveccühü ile yola devamı çıkarsa metro projesini yapacağız. Şahinbey'den bineceksiniz oradan Şehitkamil'e gideceksiniz. Trafiğin yer altına alınması, yerin üzerindeki aşırı yoğunluğu azaltacak çalışma.

"BÜTÇEMİZİN YÜZDE 30'U ULAŞIMA"

2014 yılında ulaşım master planını yapmıştık. Aşırı göç gelince acil eylem planı yaptık. Yatırımlarımızı devam ettirmediğimiz sürece trafik her zaman sorun olmaya devam ediyor. Yatırımları çoğaltıp ikinci bir çevre yolu planlamamız var. Tünel projemiz hazır. Demiryolu ve karayolunda büyük işlerin planlamasını hazırladık. Bunlar çok büyük işler. Bir metro 15 milyar, tünel yaklaşık 5 milyar. Ciddi bir devlet desteği aldık. Biz de büyükşehir olarak bütçemizin yüzde 30'unu ulaşım yatırımlarına veriyoruz. Yönetilebilir, akıllı ulaşımla işi kolaylaştırır hale dönüştürüyoruz.

"SU SORUNU ÇÖZECEK YATIRIMLAR"

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyanın ve bu bölgenin en büyük sorunu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden cazibeyle suyu getirecek projeyi yaptık. Cumhurbaşkanımıza anlattık. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılsın talimatı verdi. Daha önce gelen su havzaları pompajla çalışıyordu. Su fiyatımız Türkiye'nin en pahalı üçüncüsüydü. Şu anda indirim yaptık. Türkiye'nin 20. sırasındayız. Su fiyatını aşağı düşürdük. İçme suyu baraj projemiz var. Allah izin verirse barajımızı yaptığımızda su fiyatını indirmeye devam edeceğiz. Şehrin su sorununu çözecek yatırımlara sürekli olarak devam edeceğiz.

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"32 NOKTADA KREŞLERİMİZ BULUNUYOR"

Türkiye'nin en güçlü sosyal politikalarını uygulayan şehiriz. Her hamile kadına günde 1 bardak süt gidiyor. Bebek büyüyor, kreş desteği veriyoruz. Sabit gelirli birisi için hem kariyer hem çocuk yapması kolay değil. Benim çocuklarımı rahmetli annem büyüttü. Kreş desteği çok mühim. Artırmaya devam edeceğiz. 32 noktada kreşlerimiz var. Mahalle kreşlerini çoğaltıyoruz. Çocuk ve tematik bebek kütüphaneleri açıyoruz. Çocukların eğitim, ilkokul çantalarını, boyama kitabı, defterine kadar biz veriyoruz. Çocuklarımızın büyüyünce çok fazla kitaba ulaşmasını sağlayacak okul kütüphanelerini çoğalttık. Cumhurbaşkanımızın millet kütüphane vizyonuyla biz de hem dijital hem de çocuk kütüphaneleri açtık. AVM'lere açıyoruz. Eğitim şehri Gaziantep'de beşeri sermaye ve insana yatırım yapıyoruz. Gençlerimizin hayalleri kıymetli. Çok güzel bilim merkezi açtık. Şu anda bilim filmleri festivali devam ediyor. Bu yılki TEKNOFEST'te birinci olduk. Yaşlılarımız için alzheimer merkezi açtık. 250 yataklı yaşlılarımız için çok güzel bir palyatif bakım, günü birlik emeklinin gelip havuzuna gireceği merkez açıyoruz.

"ELEKTRİKLİ VE HİDROJENLİ OTOBÜSLER GELİYOR"

AK Parti'nin ilk ve tek yeşil şehriyiz. 2014 yılında imar, ulaşım master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. Şehrin havasını, suyunu, toprağını kirleten unsurları tespit ettik. Sanayicilerimizle çalıştık. Ulaştırmadaki araçlarımız şehrin diğer kirleticiydi. Elektrikli ve hidrojenli otobüslere geçiyoruz. Suyu ayrıştırıyorsunuz, hidrojeni depoluyorsunuz. Elektrikli otobüs gibi düşünün. Depoladığınız hidrojeni akaryakıt istasyonunda hidrojenli otobüse hazırlıyoruz. Çıkan egzoz gazı su buharı oluyor. Şu anda ilk kez biz yapacağız. Köln'e gittik. Köln Belediyesi 200 otobüsü geçirmişti. Barcelona'da inceleme yaptık. Normal otobüslere göre daha pahalı; ama güneş enerjisi de 10 yıl önce çok pahalıydı. 2 şirket kurduk. Bilişim A.Ş. ve Enerji A.Ş. Kendi enerjimizi üretecek şekilde güçlü çalışma yaptık. Hayvanların katı atığından enerji üretiyoruz. Orada başarılı olunca özel sektörle birlikte Nurdağı-İslahiye hattında yaptık.

"YENİ DÖNEMDE EN ÖNEMLİ İŞİMİZ YEŞİL PROJELER"

Çöpün içinde büyük bir ekonomi var. Hanımefendinin 'sıfır atık projesi'ne destek olduk. Yurt dışında Almanya 50 yıl önce bunu başarmış. Tezgahta iki bölüm var. Biri organik biri inorganik. Organiği belediye alıp direk santrale getiriyor. Diğerinde kağıt, cam, demir gibi sanayinin hammaddesi var. Onu da sanayiye gönderiyorsunuz. Biz yeşil mahalle diye başladık. Yeni dönemde bu iş bizim en önemli işimiz olacak. Çok sayıda ağaç dikiyoruz. 10 yıllık ağaçlar, birkaç yıl sonra gölgesinde oturacağınız ağaçlar. TEMA en yakın çalışma grubumuz. Ormanı kurmak kolay, korumak daha pahalı. 300 kişi şehrin yeşiline bakıyor. Bakımı, budaması, sulamasına bakıyor. Bu konuda güçlü irademiz devam ediyor.

"HER YIL YENİ BİR MÜZE KAZANDIRIYORUZ"

Şehir büyümemeye devam edecek. Bugün Şam yok, Bağdat yok. Hepsinin yerine Gaziantep cazibe merkezi. Şehir aynı zamanda kültür merkezi. Bir taraftan sanayi bir taraftan kültür, gastromoni turizmi. Asya, Japonya, Güney Kore turistleri kültürel mirası görmeye geliyor. Kapadokya'da bulmak isteğini bulan dünyada çok ciddi bir kültür turizmi akımı var. Bölge buna çok müsait. Roma, Hitit dönemi, antik kentler. Her yıl şehre bir tane daha müze yapıyoruz. Geçen gün aradılar, yeni bir mozaik hattı bulduklarını söylediler. Şehri kazdığınızda her noktasında büyük kültür fışkırıyor. Bunu hazineye çevirerek yolumuza devam edeceğiz.

"ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP'TE KURULDU"

Kültür Bakanlığımız Gastroantep'te çok ciddi destek verdi. Baklavada AB ilk coğrafi işareti alan ürün oldu. Çok geç kaldığımız alanlar bunlar. 500 çeşit sulu yemeğimiz var. Her biri şifa. Antep kebap, lahmacun, baklava gibi görünüyor. Mutfak Sanatları Merkezi'nde 300 arkadaşımız çalışıyor. YÖK Gastronomi Enstitüsü kararı aldı. 3 tane olacak. Bir tanesi Gaziantep'te olacak. Arkeoloji Enstitüsü'nü ilk kez Türkiye'de Gaziantep'te kurduk.