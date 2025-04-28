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        Haberler Müzik Fatma Turgut, Türkiye turnesiyle yollarda

        Fatma Turgut, Türkiye turnesiyle yollarda

        Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, yoğun turne programı kapsamında Sivas'ta sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:28
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        Türkiye turnesiyle yollarda
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        Türk rock müziğinin önde gelen kadın yorumcularından Fatma Turgut, 2025 baharını Türkiye turnesi ile karşıladı. Mayıs ayında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa'da da konserler vermeye hazırlanan Turgut, geçtiğimiz gece Bayhan Müzik organizasyonuyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü 4 Eylül Kültür Merkezi sahnesinde müzikseverler ile buluştu.

        Geçtiğimiz ay yayımladığı ve dijital platformlarda büyük ilgi gören 'Yok Dönüş Geri' teklisi ile listelerde zirveye çıkan Turgut, aynı zamanda Spotify EQUAL programı kapsamında Türkiye’yi New York, Times Square'de temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.

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        Konserine; "Çok yoğun takvimli bir turnenin içindeyiz, bu arada şahane şeyler oldu, bu başarıda payınız çok büyük. Hepinize teşekkür ederim" diyerek başlayan sanatçı, 2 saat boyunca aralıksız sahnede kalırken, performansı ve şık tarzı ile Sivaslı müzikseverlerden tam not aldı.

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        #Fatma Turgut
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