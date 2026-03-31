Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi bahar yağışlarıyla coştu

İstanbul'da sağanak hayatı durdurdu

(İHA) Kent genelinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak, özellikle Eyüpsultan'daki Cendere Yolu ve Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına yol açtı. Araçların ilerleyemediği noktalarda trafik durma noktasına gelirken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Şişli'de iş yerlerini su basarken, metro istasyonunda da tavan sızıntıları yaşandı.